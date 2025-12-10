Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του

Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα μετά από σχετικά εντάλματα για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, τα δύο άτομα συνελήφθησαν ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας.

Παράλληλα, αναζητείται με ένταλμα σύλληψης ακόμα ένας άντρας, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακισθεί δύο 22χρονοι, ένας εκ των οποίων δούλευε στην καφετέρια στο Κολωνάκι του επιχειρηματία που συνελήφθη σήμερα.

Σημειώνεται πως πριν λίγες μέρες η αστυνομία, με εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση πραγματοποίησε έρευνες σε δύο καταστήματα στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ανάκρισης για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας.

Αφορούσαν μια καφετέρια στο Κολωνάκι και ένα ακόμα κατάστημα στην περιοχή του Συντάγματος, που ανήκουν στον φίλο του ανιψιού τού δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο οποίος ήταν και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού.

Η έφοδος της Αστυνομίας έγινε με εντολή της ανακρίτριας, συγκεκριμένα για την κατάσχεση ψηφιακών μέσων. Για τον λόγο αυτό κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και τάμπλετ, τα οποία εστάλησαν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για έρευνα.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης των καταστημάτων είχε ήδη καταθέσει στην ανακρίτρια, καθώς ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός τού ιδιοκτήτη τού κάμπινγκ, όπως κατέθεσε ο ίδιος, και του ανέφερε τη δολοφονία του θείου του και του επιστάτη. Επίσης, στην καφετέρια στο Κολωνάκι εργαζόταν και ο ένας από τους δύο 22χρονους που έχουν συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία και συγκεκριμένα αυτού που είχε παραδοθεί ομολογώντας συνέργεια στο έγκλημα.

Παράλληλα, πάλι με εντολή της ανακρίτριας, είχε γίνει και πάλι έρευνα στο σπίτι και στο κάμπινγκ του 68χρονου θύματος.

Πηγή: skai.gr

