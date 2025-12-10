Του Μάκη Συνοδινού

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου, μετά τη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου θύματος -ιδιοκτήτη του camping- αλλά και του στενού του φίλου επιχειρηματία στην Αθήνα -εργοδότη ενός εκ των ήδη προφυλακιστέων- για το φονικό.



Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr ο ανιψιός του δολοφονημένου, ο οποίος κρατείται στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ, επιμένει στην αθωότητά του και στην αρχική κατάθεση που είχε δώσει στις Αρχές αμέσως μετά τη δολοφονία. Επιμένει πως είναι αθώος χωρίς καμία εμπλοκή στη δολοφονία του θείου του, αλλά και του 60χρονου επιστάτη.



Αθώος και χωρίς καμία απολύτως εμπλοκή στο έγκλημα υποστηρίζει πως είναι και ο επιχειρηματίας από το Κολωνάκι, στενός φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του camping.



Ωστόσο, και οι δύο άντρες φέρονται να είχαν εμπλοκή πέραν του φονικού που έλαβε χώρα στις 5 Οκτωβρίου και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχε γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου εναντίον του 68χρονου ιδιοκτήτη του camping.



Όπως αποκαλύπτει το skai.gr στη δικογραφία που σχηματίζεται αναφέρεται πως ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στην απόπειρα, από κοινού με τον επιχειρηματία οι οποίοι συνδέονται με στενή φιλία «με πρόθεση και με πειθώ» προέτρεψαν τον 22χρονο -ήδη προφυλακιστέο- να επιτεθεί στον άτυχο 68χρονο με αεροβόλο όπλο.



Υπενθυμίζεται πως στην απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του ο 68χρονος είχε καταφέρει να ξεφύγει, μέχρι τις 5 Οκτωβρίου που βρήκε τραγικό θάνατο στη ρεσεψιόν του camping.

Στην υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο εμπλέκεται και τρίτο άτομο το οποίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι φίλος του συλληφθέντα επιχειρηματία, κατηγορείται για συνέργεια και αναζητείται καθώς έχει εκδοθεί εις βάρος του ένταλμα σύλληψης.

