Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα και σήμερα στην Αττική - Ποιούς δρόμους να αποφύγετε

Μεγάλα είναι και σήμερα τα προβλήματα στη λεωφόρο Σχιστού, στον Κηφισό, την Κηφισίας, στη Μεσογείων και στην παραλιακή

Κίνηση στους δρόμους

Σοβαρά είναι και σήμερα, Τρίτη τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους της Αττικής με το ψιλόβροχο να επιδεινώνει την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα 2 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. 

Μεγάλες επίσης είναι οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων:

- στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντη,

- στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Κηφισιάς,

- στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου,

- στην κάθοδο της Μεσογείων και

- στην παραλιακή από την Καλλιθέα προς το Παλαιό Φάληρο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κίνηση Κίνηση στους δρόμους
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark