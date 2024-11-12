Σοβαρά είναι και σήμερα, Τρίτη τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους της Αττικής με το ψιλόβροχο να επιδεινώνει την κατάσταση.
Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα 2 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.
Μεγάλες επίσης είναι οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων:
- στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντη,
- στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Κηφισιάς,
- στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου,
- στην κάθοδο της Μεσογείων και
- στην παραλιακή από την Καλλιθέα προς το Παλαιό Φάληρο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα.
