Σοβαρά είναι και σήμερα, Τρίτη τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους της Αττικής με το ψιλόβροχο να επιδεινώνει την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα 2 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.

Μεγάλες επίσης είναι οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων:

- στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντη,

- στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Κηφισιάς,

- στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου,

- στην κάθοδο της Μεσογείων και

- στην παραλιακή από την Καλλιθέα προς το Παλαιό Φάληρο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα.



Πηγή: skai.gr

