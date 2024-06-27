Της Ιωάννας Μάνδρου

Βαριές ποινές επέβαλε το δικαστήριο για την υπόθεση της Folli Follie, καταδικάζοντας σε πολυετείς καθείρξεις τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου και στενούς τους συνεργάτες.

Οι ποινές κυμάνθηκαν από 10 χρόνια κάθειρξη ως 17, καθώς η μεγαλύτερη ποινή επιβλήθηκε στον ιδρυτή της εταιρείας Δημήτρη Κουτσολιούτσο.

Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για το κρίσιμο θέμα των αναστολών, δηλαδή ποιοι θα πάνε φυλακή και ποιοι όχι έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση από το εφετείο.

Αναλυτικά οι ποινές έχουν ως εξής.

Στον Δημήτρη Κουτσολιούτσο : Κάθειρξη 17 ετών

: Κάθειρξη 17 ετών Στον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο : Κάθειρξη 11 ετών

: Κάθειρξη 11 ετών Στην Αικατερίνη Κουτσολιούτσου : Κάθειρξη 10 έτη

: Κάθειρξη 10 έτη Στους άλλους δυο καταδικασθέντες συνεργάτες της οικογένειας Κουτσολιούτσου επέβαλε τις εξής ποινές: Στην Ε.Ν. 10 έτη κάθειρξης και στον καταζητούμενο Ιωάννη Μπεγέτη 15 έτη κάθειρξης.

Οι κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος κρίθηκε ένοχος για ηθική αυτουργία για πλαστογραφία, απάτη, χειραγώγηση της αγοράς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατηγορίες βαριές που επισύρουν ποινές πολυετούς καθείρξεως.

Για τη σύζυγο του Αικατερίνη Κουτσολιούτσου το δικαστήριο ανακοίνωσε την ενοχή της για συνεργεία σε απάτη από κοινού, χειραγώγηση αγοράς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο γιος του Τζώρτζης Κουτσολιούτσος κρίθηκε αθώος όπως όλοι για τη συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης επίσης αθώος και για το αδίκημα της αυτουργίας σε πλαστογραφία. Ωστόσο, κρίθηκε ένοχος για απάτη, χειραγώγηση αγοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Συνεργάτης της οικογένειας Κουτσολιούτσου επίσης κρίθηκε ένοχη για συνέργεια σε πλαστογραφία σε απάτη από κοινού, σε χειραγώγηση αγοράς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ακόμη ο καταζητούμενος Ιωάννης Μπεγιέτης κρίθηκε ένοχος για πλαστογραφία, απάτη, άμεση συνέργεια στη χειραγώγηση αγοράς και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι 6 κατηγορούμενοι της υπόθεσης κρίθηκαν αθώοι για όλες τις κατηγορίες που τους είχαν αποδοθεί.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη σε όλα τα σκέλη της.

Πηγή: skai.gr

