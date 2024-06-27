Τραγική κατάληξη είχαν οι εργασίες αποψίλωσης που πραγματοποιούσαν πέντε εργάτες σήμερα το πρωί στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Αργυροκάστρου, στου Παπάγου.

Περίπου στις 11:25 το πρωί, κατά τη διάρκεια κοπής ενός δένδρου, αυτό καταπλάκωσε έναν εργάτη και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες και τα 4 οχήματα, που τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου κατέληξε.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας, ύστερα από καταπλάκωσή του από δέντρο, στην συμβολή των οδών Ιωνίας και Αργυρόκαστρου, στον δήμο #Παπάγου.

Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2024

Στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής έχουν μεταφερθεί οι υπόλοιποι εργάτες οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του δυστυχήματος και δίνουν κατάθεση για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.