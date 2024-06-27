Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στου Παπάγου: Δέντρο καταπλάκωσε και σκότωσε 47χρονο εργάτη

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου κατέληξε  

UPDATE: 13:19
εκαβ

Τραγική κατάληξη είχαν οι εργασίες αποψίλωσης που πραγματοποιούσαν πέντε εργάτες σήμερα το πρωί στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Αργυροκάστρου, στου Παπάγου.

Περίπου στις 11:25 το πρωί, κατά τη διάρκεια κοπής ενός δένδρου, αυτό καταπλάκωσε έναν εργάτη και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες και τα 4 οχήματα, που τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου κατέληξε.

Στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής έχουν μεταφερθεί οι υπόλοιποι εργάτες οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του δυστυχήματος και δίνουν κατάθεση για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δέντρο Παπάγου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark