Τραγική κατάληξη είχαν οι εργασίες αποψίλωσης που πραγματοποιούσαν πέντε εργάτες σήμερα το πρωί στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Αργυροκάστρου, στου Παπάγου.
Περίπου στις 11:25 το πρωί, κατά τη διάρκεια κοπής ενός δένδρου, αυτό καταπλάκωσε έναν εργάτη και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες και τα 4 οχήματα, που τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου κατέληξε.
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας, ύστερα από καταπλάκωσή του από δέντρο, στην συμβολή των οδών Ιωνίας και Αργυρόκαστρου, στον δήμο #Παπάγου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2024
Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής έχουν μεταφερθεί οι υπόλοιποι εργάτες οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του δυστυχήματος και δίνουν κατάθεση για το περιστατικό.
