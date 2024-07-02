Λίγους μήνες μετά το θάνατο του Αίαντα Μανθόπουλου, η εν διαστάσει σύζυγος του εκλιπόντος ηθοποιού αποκάλυψε ότι η οικογένεια δώρισε τα όργανα του, δίνοντας ζωή σε πέντε ανθρώπους.

Όπως δήλωσε η Στέλλα Τσιάτσιου στον ALPHA, η οικογένεια δώρισε τα νεφρά, το ήπαρ και τους αμφιβληστροειδείς, τα οποία έλαβαν 5 ασθενείς στην λίστα μεταμοσχεύσεων.

Ο Αίαντας Μανθόπουλος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 61 ετών, τον Οκτώβριο του 2013, μετά από νοσηλεία στη ΜΕΘ ύστερα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.



«Ο Αίας είχε φύγει. Ήταν ένα μηχάνημα που συντηρούσε το σώμα του, το οποίο εγώ ένιωθα ότι ταλαιπωρείται κιόλας…Έδωσε ζωή σε πέντε ανθρώπους. Τα νεφρά του μεταμοσχεύθηκαν σε ανθρώπους που έκαναν αιμοκάθαρση για 6 και 8 χρόνια αντίστοιχα. Το ήπαρ του επίσης σε έναν ασθενή με μεγάλα προβλήματα και με θεραπείες, αιμοκαθάρσεις και τα ματάκια του, τους αμφιβληστροειδείς του και όσο περίεργο και να ακούγεται θα ήθελα να δω τους ανθρώπους, αυτούς που πήραν τα μάτια του Αία. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστώ το να δω τα μάτια του να με κοιτάνε ξανά», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.