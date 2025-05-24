Λογαριασμός
Κατεσβέσθη η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λιοσίων - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα - Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία 

Φωτιά

Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Λιοσίων, που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί του Σαββάτου. 

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λιοσίων αλλά πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

