Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Λιοσίων, που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί του Σαββάτου.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λιοσίων αλλά πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Πηγή: skai.gr

