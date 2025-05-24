Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Λιοσίων, που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί του Σαββάτου.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λιοσίων αλλά πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.
Πηγή: skai.gr
- Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή σε 38χρονη για ενδοοικογενειακή απειλή - Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες
- Λάρισα: Προφυλακιστέος και ο 50χρονος για την κακοποίηση των παιδιών - Τη Δευτέρα απολογείται ο πατέρας τους
- Τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισού με έναν τραυματία - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.