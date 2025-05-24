Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή σε 38χρονη για ενδοοικογενειακή απειλή - Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στη μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ ενός πρώην ζευγαριού στον Βόλο, το οποίο βρίσκεται σε έντονη διαμάχη τους τελευταίους πέντε μήνες, σύμφων με το ertnews.gr. Αυτή τη φορά, η υπόθεση οδήγησε στην καταδίκη της 38χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία κρίθηκε ένοχη για ενδοοικογενειακή απειλή και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν η κατηγορούμενη φέρεται να τηλεφώνησε στον πρώην σύζυγό της και να τον απείλησε ότι «έχει έναν μήνα ζωής». Ο άνδρας υπέβαλε μήνυση και προσκόμισε ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο η κατηγορούμενη ακούγεται να απειλεί τον 8χρονο γιο τους. Το Δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τη δικογραφία στην Εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.

Ο μηνυτής ανέφερε ότι οι εντάσεις με την πρώην σύζυγό του ξεκίνησαν μετά τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο, όταν εκείνη τον κατήγγειλε – χωρίς αποτέλεσμα – για απειλή, ενώ υποστήριξε ότι η ίδια τον κατασκοπεύει και έχει προκαλέσει φθορές στο όχημά του. Επίσης, κατήγγειλε ότι του ζητά υπέρογκα ποσά για διατροφή και αρνείται τη συνεπιμέλεια των παιδιών.

Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων και αρνήθηκε ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή ή ότι προέβη σε οποιαδήποτε απειλή. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε πως τα στοιχεία ήταν επαρκή για την καταδίκη της, αναγνωρίζοντας της το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.