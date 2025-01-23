Της Έλενας Γαλάρη

Στις 6 Ιουνίου του 2025 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ως πρότυπη δίκη η επαναφορά ή όχι της καταβολής του 13ου και 14ου μισθού στους εργαζομένους στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Εισηγητής της υπόθεσης ορίστηκε ο Σύμβουλος της Επικρατείας Ιωάννης Μιχαλακόπουλος.

Αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας είχε καταθέσει τον Νοέμβριο του 2024 υπάλληλος του υπουργείου Παιδείας με την οποία ζητούσε να επανέλθουν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα θερινής άδειας, αλλά και να υποχρεωθεί το Δημόσιο να καταβάλει αναδρομικά τον 13ο και 14ο μισθό της διετίας 2023 και 2024.

Η ΑΔΕΔΥ είχε καταθέσει παρέμβαση υπέρ του δημοσίου υπαλλήλου, αλλά και αίτημα στον Πρόεδρο του ΣτΕ με το οποίο ζητούσε η αγωγή του δημοσίου υπαλλήλου να δικαστεί στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ως πρότυπη δίκη.

Πηγή: skai.gr

