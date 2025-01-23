Πειραιάς: Συνελήφθη ο 17χρονος που λήστευε ηλικιωμένους

Εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Καμίνια ο 17χρονος που αναζητούνταν ως μέλος συμμορίας τριών ανηλίκων που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων στον Πειραιά.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, μεσημβρινές ώρες της 21-1-2025, εντόπισαν τον 17χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή των Καμινίων και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες και διακεκριμένες κλοπές και είχε εξαρθρωθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, σε συνεργασία με τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου και Μοσχάτου, καθώς και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας.

Σημειώνεται ότι οι ανήλικοι, έχοντας ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους προσώπου τους, εισέρχονταν σε οικίες, παραβιάζοντας τις πόρτες ή τις μπαλκονόπορτες.

Στη συνέχεια, με απειλή μαχαιριού, αεροβόλου πιστολιού ή με χρήση βίας ακινητοποιούσαν τα θύματά τους ή τους φίμωναν σε κάποιες περιπτώσεις με διάφορα ενδύματα και έπειτα αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: skai.gr

