Tραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια το μεσημέρι της Πέμπτης όταν δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε σπίτι στην Αμάρυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η αιτία οφείλεται πιθανόν σε διαρροή υγραερίου, που στάθηκε μοιραία για τη ζωή των δύο ανθρώπων.

Στη μονοκατοικία ζούσε ένας ηλικιωμένος 87 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μαζί με την 73χρονη οικιακή του βοηθό.

Και τα δύο άτομα εντόπισαν άνδρες της πυροσβεστικής χωρίς τις αισθήσεις τους.

Η νεκροψία – νεκροτομή θα δείξει τα αίτια του θανάτου τους.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και η Πυροσβεστική, όπου διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

Πηγή: skai.gr

