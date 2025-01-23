Λογαριασμός
Τραγωδία στην Εύβοια: Δύο νεκροί από διαρροή υγραερίου σε μονοκατοικία

Ένας 87χρονος και μία 73χρονη βρέθηκαν νεκροί από διαρροή υγραερίου, στην Αμάρυνθο Ευβοίας

Εύβοια

Tραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια το μεσημέρι της Πέμπτης όταν δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε σπίτι στην Αμάρυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr,  η αιτία οφείλεται πιθανόν σε διαρροή υγραερίου, που στάθηκε μοιραία για τη ζωή των δύο ανθρώπων.

Στη μονοκατοικία ζούσε ένας ηλικιωμένος 87 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μαζί με την 73χρονη οικιακή του βοηθό.

Και τα δύο άτομα εντόπισαν άνδρες της πυροσβεστικής χωρίς τις αισθήσεις τους.

Η νεκροψία – νεκροτομή θα δείξει τα αίτια του θανάτου τους.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και η Πυροσβεστική, όπου διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

