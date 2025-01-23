Αλόννησος: Τελέστηκε ο πρώτος υποβρύχιος γάμος της Ελλάδας

Στην Αλόννησο τελέστηκε ο πρώτος υποβρύχιος πολιτικός γάμος της Ελλάδας, τη Δευτέρα 29 Αυγούστου του 2022 με πρωτοβουλία του Δήμου.

Ο Πέτρος και η Μυρτώ αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης στο μαγευτικό βυθό της Αλόννησου. Το ζευγάρι πάντρεψε ο Δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης που είχε λάβει δίπλωμα κατάδυσης προκειμένου να τελεί γάμους κάτω από τα γαλαζοπράσινα νερά του νησιού. Παρόντες στον βυθό ήταν οι δύο κουμπάρες, η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού Μαρία Αγάλλου που ανέλαβε τη γαμήλια διοργάνωση, καθώς και τρεις εκπαιδευτές καταδύσεων.

«Την εκπαίδευση για τις καταδύσεις τη λάβαμε εκείνη την περίοδο, ούτε ήμασταν από το νησί είχαμε έρθει μόνο για τον γάμο. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Είχαμε κατεβεί εμείς και οι κουμπάρες».

Αξίζει να σημειωθεί πως όλο το τελετουργικό τηρήθηκε κατά γράμμα μέσω της χρήσης ειδικών αδιάβροχων επιφανειών με όλα τα διαδικαστικά του πολιτικού γάμου, καθώς και τα λόγια των νεόνυμφων, οι οποίοι και αφαίρεσαν προς στιγμήν τις μάσκες μετά την ανταλλαγή των όρκων για το πρώτο τους γαμήλιο φιλί.

Χειριστής υποβρύχιας κάμερας βιντεοσκοπούσε τον γάμο, που μεταδόθηκε live stream σε μεγάλη οθόνη που είχε τοποθετηθεί στον γιαλό για τους προσκεκλημένους, ενώ παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω κινητού. Είχε προηγηθεί κάλεσμα του Δήμου Αλοννήσου την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για την οργάνωση υποβρύχιων γάμων που αμέσως προκάλεσε το ενδιαφέρον ζευγαριών.

Πηγή: skai.gr

