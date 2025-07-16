Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 25χρονοι για άσκοπους πυροβολισμούς

Για άσκοπους πυροβολισμούς συνελήφθησαν δύο 25χρονοι στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν πέντε κυνηγετικά όπλα κι ένα πιστόλι κρότου - αερίου, τα οποία κατηγορούνται ότι κατείχαν χωρίς σχετική άδεια.

Είχε προηγηθεί καταγγελία, το απόγευμα της Κυριακής, για πυροβολισμούς στον αέρα. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δραστών, ενώ ακολούθησε η σύλληψή τους.

Προανακριτικά, οι νεαροί φέρονται να κατέθεσαν ότι προέβησαν στην πράξη για «ψυχαγωγία».

Πηγή: skai.gr

