Το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο έλατο από τον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής έφτασε στη «καρδιά» της πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και είναι έτοιμο να στολιστεί με χιλιάδες λαμπιόνια, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έλευση των Χριστουγέννων.

Ο στολισμός της πόλης έχει ήδη ξεκινήσει από τις υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης με τα φωτάκια να τοποθετούνται σε δέντρα και κολώνες, όπως επίσης και στους κεντρικούς δρόμους. Τις επόμενες ημέρες θα στολιστεί το έλατο και γενικότερα ο άξονας της Αριστοτέλους ώστε όλα να είναι πανέτοιμα για το Σάββατο, 30 Νοεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση φωταγώγησης.

Η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη επέλεξε να ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο την ημέρα κατά την οποία ξεκινούν επίσημα και τα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη, ενώ για το ίδιο βράδυ ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει «Λευκή Νύχτα» με τα καταστήματα της πόλης να παραμένουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις αναμένεται να σηκώσουν στο «πόδι» τη Θεσσαλονίκη, με τους εμπλεκόμενους φορείς να επιθυμούν η 30η Νοεμβρίου να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή. Για τον λόγο αυτό, ο κεντρικός δήμος, πέρα από τη φωταγώγηση του δέντρου, διοργανώνει και μεγάλη συναυλία στην Αριστοτέλους με γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής, που αναμένεται να προσελκύσουν πλήθος κόσμου.

Ταυτόχρονα ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα ξύλινα σπιτάκια στην πλατεία Δικαστηρίων, στη «σκιά» του αγάλματος του Βενιζέλου. Δεκάδες σπιτάκια που θα πουλούν από τις 7 Δεκεμβρίου και για ένα μήνα ζεστά ροφήματα, χριστουγεννιάτικα γλυκά, στολίδια και δώρα μαζί με το κατακόκκινο σπίτι του Αη Βασίλη θα συνθέτουν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, που στήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

