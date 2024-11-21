Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο σε οδούς στη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων κατά τις ώρες 12.00 έως 23.00:

Αντιοχείας, στο τμήμα της μεταξύ της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας της οδού Βρυούλων.

Βρυούλων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αντιοχείας και της Πλ. Πατριάρχου.

Κοιμήσεως της Θεοτόκου, σε όλο τη μήκος της.

Συνταγματάρχη Δαβάκη, σε όλο το μήκος της.

Καισαρείας, σε όλο το μήκος της.

Νικολάου Τρυπιά, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Δεκελείας, σε όλο το μήκος της.

Προύσης, σε όλο το μήκος της.

Αγίας Τριάδος, σε όλο το μήκος της.

Επταλόφου, σε όλο το μήκος της.

Σμύρνης, σε όλο το μήκος της.

Χρυσοστόμου Σμύρνης, σε όλο το μήκος της.

Φαναρίου, σε όλο το μήκος της.

Φωκών, σε όλο το μήκος της.

Σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 15.00 έως 20.00 και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

Βρυούλων, σε όλο το μήκος της.

Προύσης, σε όλο το μήκος της.

Αγίας Τριάδος, σε όλο το μήκος της.

Επταλόφου, σε όλο το μήκος της.

Σμύρνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σύλλης και Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Φαναρίου, σε όλο το μήκος της.

Νικολάου Τρυπιά, σε όλο το μήκος της.

Κατά τις ώρες 17.30΄ - 20.30΄ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφ. Δεκελείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χαλκίδος και Φωκών.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

