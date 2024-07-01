Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν και σήμερα να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σταμάτα, ωστόσο την κατάσταση δυσχεραίνει η ένταση του αέρα με τις ξαφνικές ριπές.

Η πυρκαγιά από χθες το μεσημέρι που ξέσπασε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχει κάψει συνολικά 10 σπίτια και ένα αυτοκίνητο.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της πυρκαγιάς εκδόθηκαν χθες 5 μηνύματα του 112 και πραγματοποιήθηκε εκκένωση των περιοχών της Αμυγδαλέζας, της Ροδόπολης και της Γαλήνης.

Στην Κερατέα όπου οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές των σπιτιών και εκκενώθηκαν οικισμοί ενώ ένα καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά.

Δυστυχώς, υπήρξε απώλεια ανθρώπινης ζωής καθώς ένας άνδρας 45 ετών από την περιοχή έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τη φωτιά. Έγιναν προσπάθειες να τον επαναφέρουν και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Καπανδρίτιου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τις δραματικές ώρες που έζησαν οι κάτοικοι των περιοχών, έδωσε στο ΣΚΑΪ ιδιοκτήτης σπιτιού που κάηκε ολοσχερώς. Ευτυχώς όπως ο ίδιος είπε πρόλαβε και έφυγε μαζί με τη γυναίκα του και το εγγονάκι του, πριν οι φλόγες φτάσουν στο σπίτι του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.