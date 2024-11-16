Θεσσαλονίκη: Σε 14 ημέρες από σήμερα το μετρό - Τι δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος

Θέμα λίγων εκατοντάδων ωρών είναι πλέον μετά από πολλά χρόνια αναμονής η λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης και σε 14 ημέρες από σήμερα, στις 30/11, η πόλη θα έχει επιτέλους μετρό. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ επιβιβάστηκε σε έναν από τους 18 υπερσύγχρονους συρμούς που θα διασχίζουν υπογείως την πόλη της Θεσσαλονίκης, ανέβηκε και κατέβηκε τις φωτιζόμενες κυλιόμενες σκάλες κάποιων από τους 13 σταθμούς του και διαπίστωσε ότι οι πυρετώδεις ετοιμασίες που γίνονται, αφορούν σε ...φινιρίσματα και το γυάλισμα των υποδομών.

Κάρλο Μπιάνκο:Είστε απόλυτα ασφαλείς- Απολαύστε το υπερσύγχρονο μετρό

«Να αισθάνεστε απόλυτα ασφαλείς», επισήμανε απευθυνόμενος στο επιβατικό κοινό του μετρό Θεσσαλονίκης ο διευθύνων σύμβουλος της κοινοπραξίας Thema, Κάρλο Μπιάνκο και υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι η πιθανότητα αστοχίας του συστήματος σηματοδότησης είναι μία στα 100.000 χρόνια, σημειώνει ότι αυτή του η δήλωση δεν αφορά σε μια εικασία που ο ίδιος κάνει, αλλά πρόκειται για τα αποτελέσματα υπολογισμών που έχουν γίνει με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 50128 και ΕΝ 50129.

Τα ατυχή περιστατικά που έχουν συμβεί στην ιστορία του σιδηροδρόμου, ήταν στην πλειονότητά τους λόγω των ανθρώπινων λαθών, εξηγεί ο κ. Μπιάνκο απευθυνόμενος κυρίως σε όλους αυτούς που ακόμη και σήμερα ανησυχούν και προβληματίζονται με το γεγονός ότι οι συρμοί του μετρό Θεσσαλονίκης…δεν έχουν οδηγό.

Στο πλαίσιο αυτό, τους επισημαίνει: «Τώρα λοιπόν, αφαιρέσαμε τους οδηγούς και τους αντικαταστήσαμε με το σύστημα σηματοδότησης που έχει σχεδιαστεί με το κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας. Είναι αυτό, που στην περίπτωση του μετρό Θεσσαλονίκης υποκαθιστά τον μηχανοδηγό του τρένου και για αυτό το λόγο, λόγω του σχεδιασμού και της λειτουργίας του, η πιθανότητα να συμβεί ένα περιστατικό είναι σχεδόν ανύπαρκτο».

«Είστε απόλυτα ασφαλείς, απολαύστε το ταξίδι με το υπερσύγχρονο μετρό Θεσσαλονίκης», σημειώνει ο ίδιος και συνεχίζοντας να επιχειρηματολογεί επί της θέσης του τονίζει: «Λειτουργούμε σήμερα έξι γραμμές χωρίς οδηγό σε Μιλάνο και Κοπεγχάγη και δεν είχαμε ποτέ, κανένα θέμα ασφάλειας. Η ιστορία του μετρό χωρίς οδηγό μετρά 40 χρόνια και μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί απολύτως κανένα περιστατικό».

Υπενθυμίζεται ότι η κοινοπραξία της THEMA, στην οποία συμμετέχει η ΑΤΜ που λειτουργεί και το μετρό του Μιλάνου (που έκλεισε 60 χρόνια λειτουργίας) και της Κοπεγχάγης, έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του μετρό Θεσσαλονίκης για 11 χρόνια.

«Αυτό που λέμε ...έγινε», η βασική γραμμή του μετρό σε λειτουργίας στις 30/11

«Αυτό που λέμε... έγινε και η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης στις 30/11 θα παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες και επισκέπτες της πόλης», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Νίκος Κουρέτας.

Λέγοντας ότι σε 14 ημέρες το μετρό θα μπει στη ζωή της Θεσσαλονίκης και οι πολίτες θα μπορούν να επιβιβαστούν και να βιώσουν μία διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο μεταφοράς τους από και προς το κέντρο της πόλης, ο κ. Κουρέτας υπενθύμισε ότι η βασική γραμμή του είναι μήκους 9,8 χλμ, αφορά σε 13 σταθμούς : Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδης, Φλέμινγκ, Ανάληψη, 25ης Μαρτίου, Βούλγαρη και Νέα Ελβετία και Αμαξοστάσιο 50. 000 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, επισκευαστική βάση και γραφειακούς χώρους.

Ειδικά για το κέντρο ελέγχου στην Πυλαία, χαρακτηρίζοντάς το ως την «καρδιά» του υπερσύγχρονου συστήματος του μετρό, εξήγησε ότι από αυτό, οι ειδικοί και οι επιστήμονες θα ελέγχουν καθημερινά και επί 24ωρου βάσεως, όλα τα συστήματα του μετρό, τις υποδομές και τους συρμούς. «Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα ελέγχου παγκοσμίως και υπάρχει και ένα εφεδρικό για παν ενδεχόμενο», τόνισε.

17 λεπτά ο χρόνος διαδρομής Ν.Σ. Σταθμός-Ν.Ελβετία

Το ...υπόγειο ταξίδι με έναν συρμό του μετρό Θεσσαλονίκης, από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, δηλαδή από τη Νέα Ελβετία μέχρι και τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, είναι διάρκειας «17 λεπτών μαζί με τις στάσεις», διευκρίνισε ο κ. Κουρέτας, γεγονός που όπως εξήγησε σημαίνει, ότι «η μέση ωριαία ταχύτητα του κάθε συρμού θα είναι 40 χλμ/ώρα και η μέγιστη τα 80 χλμ/ώρα. 'Αρα καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε επιβάτης θα χρειάζεται μόλις 40 δευτερόλεπτα για να μεταβεί από τον έναν σταθμό στον άλλο».

Η αναμενόμενη ημερήσια επιβατική κίνηση στο μετρό Θεσσαλονίκης θα ανέρχεται σε 254.000 επιβάτες, με μεταφορική ικανότητα 18.000 επιβατών ανά ώρα και ανά κατεύθυνση και σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, με την ενσωμάτωση της επέκτασης της Καλαμαριάς θα προστεθούν άλλοι 78.000 με 80.000 επιβάτες/ημερησίως.

Η χρονοαπόσταση μεταξύ των 18 συρμών που θα κινούνται στη βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, θα είναι αρχικά σύμφωνα με τον ίδιο στα 3,5 λεπτά και σιγά -σιγά, με την ενσωμάτωση και των άλλων 15 νέων συρμών που θα εξυπηρετούν την επέκταση της Καλαμαριάς με πέντε σταθμούς, αυτή θα μειωθεί στο 1,5 λεπτό, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος. Μάλιστα, τόνισε ότι σε κάθε έναν από τους 18 συρμούς της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα κινούνται χωρίς οδηγό, θα μπορούν να επιβιβάζονται 465 άτομα (καθήμενοι και όρθιοι), ενώ στο σύνολό τους αυτοί είναι κατά 92% κατασκευασμένοι από ανακυκλώσιμα υλικά.

Πέραν της ταχύτητας με την οποία θα μπορεί κάποιος να διασχίσει υπογείως την πόλη της Θεσσαλονίκης, με τη λειτουργία του μετρό στην πόλη υπολογίζεται θα κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 57.000 ιδιωτικής χρήσης οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2, κατά 212 τόνους ημερησίως.

Το κόστος του εισιτηρίου στο μετρό Θεσσαλονίκης, υπενθύμισε ότι ανέρχεται στα 0,60 ευρώ και ο κάθε επιβάτης μπορεί να το προμηθεύεται από τα 104 μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων που βρίσκονται στους σταθμούς, όπως και από τα εκδοτήρια, από τα οποία θα μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει τη δική του προσωποποιημένη κάρτα. Οι ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, όπως αυτοί με τα κινητικά προβλήματα, θα μετακινούνται δωρεάν.

Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι «φιλικό» για ποδηλάτες και γονείς κατοικίδιων. Οπως είπε, με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ «οι επιβάτες με ποδήλατα θα μπορούν να μπαίνουν σε αυτό-επιτρέπονται δύο ποδήλατα στο πίσω μέρος κάθε βαγονιού- και οι γονείς κατοικίδιων μαζί με τα ζώα τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα μεταφέρουν στα σπίτια/τσάντες που διατίθενται στο εμπόριο», τόνισε.

Στις 30/11 και ο σταθμός Νέα Ελβετία-Οκτώβριο ή Νοέμβριο 2025 έτοιμη η Καλαμαριά

Με ρυθμούς Ολυμπιακών Αγώνων...τρέχει το έργο στην Νέα Ελβετία, επισήμανε ο κ. Κουρέτας, και καθημερινά πολλά συνεργεία εργάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, ώστε να έχουν ολοκληρώσει έως τις 30/11 όλη τη διάνοιξη της οδού Μιχαήλ Ψελλού καθώς και τον σύγχρονο σταθμό μετεπιβίβασης. Για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, γνωστοποίησε ότι τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2025, θα παραδοθεί προς χρήση με τους πέντε σταθμούς ολοκληρωμένους και με τους 15 νέους συρμούς στις ράγες, οι οποίοι και θα καταλήγουν στην Μίκρα.

Το καθημερινό... αφρόλουτρο των συρμών- οι καινοτομίες, ο σταθμός Πανεπιστημίου και άλλα

Με τη λήξη της...βάρδιας τους, λίγα μέτρα προτού «πέσουν για ύπνο» στο Αμαξοστάσιο στην Πυλαία, οι υπερσύγχρονοι συρμοί της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης θα κάνουν καθημερινά το ...αφρόλουτρο τους. «Όλα τα τρένα θα περνούν μέσα από το πλυντήριο που είναι εξοπλισμένο με όλες τις κατάλληλες ..βούρτσες, ώστε να πλένονται, μετά θα καθαρίζονται από μέσα από ειδικά συνεργεία και θα πηγαίνουν για στάθμευση», επισήμανε ο υποδιευθυντής του μετρό Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Δένης. Έτσι, «καθαρά και γυαλισμένα, από έξω και από μέσα, θα ξεκινούν την επόμενη ημέρα το υπόγειο ταξίδι τους», διευκρίνισε.

Μιλώντας για τις τέσσερις καινοτομίες του μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Δένης ανέφερε ότι αυτές αφορούν στο ότι δεν έχει οδηγό, διαθέτει πόρτες ασφαλείας δεξιά και αριστερά στην αποβάθρα, έχει δύο ξεχωριστές σήραγγες μονές και μια τρίτη γραμμή που απομονώνει το ρεύμα.

Για τις διαφορές με το μετρό των Αθηνών, ο ίδιος είπε ότι στο μεν πρώτο υπάρχει μια μεγάλη σήραγγα με δύο γραμμές στη μέση και δεξιά και αριστερά είναι οι αποβάθρες, ενώ «στο μετρό της Θεσσαλονίκης τα πράγματα είναι εντελώς ανάποδα. Έχουμε δύο μικρές σήραγγες με μονή γραμμή, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται ποτέ να βρεθούν δύο τρένα δίπλα-δίπλα και οι αποβάθρες είναι πάντα στο κέντρο».

Αναφερόμενος σε θέματα ασφάλειας, ο κ. Δένης τόνισε ότι τόσο εντός των συρμών, όσο και στους σταθμούς, δεν υπάρχει κανέναν τυφλό σημείο, όλα και όλοι παρακολουθούνται από το κέντρο ελέγχου, ενώ οι ιθύνοντες, έχουν φροντίσει για το φρενάρισμα και το σπινιάρισμα των συρμών. Οπως είπε «σε κάθε βαγόνι, είναι τοποθετημένες στο δάπεδο δύο τάπες, από τις οποίες και ψεκάζεται άμμος πάνω στις γραμμές κάθε φορά που οι συρμοί ξεκινούν και σταματούν, για νε επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση».

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο σταθμός Πανεπιστημίου είναι ο πιο βαθύς έναντι όλων των άλλων, σε 37-40 μέτρα, και ο μοναδικός με τρεις εξόδους και εισόδους, ενώ απευθυνόμενος στους πολίτες σημείωσε: «Στον σταθμό της Αγίας Σοφίας, και στις δύο εισόδους, έχουμε αποτυπώσει τα επίπεδα που κτίστηκε η Θεσσαλονίκη, η οποία και στην ίδρυση της, το 316 π.χ κατοικούταν σε πολλά μέτρα βαθύτερα, σε σχέση με σήμερα. Σε κάθε εποχή, από τους ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς και οθωμανικούς χρόνους, μέχρι και τους νεότερους με την απελευθέρωση της πόλης το 1912, η πόλη κατοικούταν ολοένα και πιο κοντά στο σημερινό επίπεδο που εμείς σήμερα ζούμε».

