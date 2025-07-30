Το κατώφλι του Ανακριτή πέρασαν το πρωί της Τετάρτης (30/7), ο 21χρονος και ο πατέρας του που συνελήφθησαν στα Χανιά, μετά την απίστευτη καταδίωξη που ξεκίνησε ύστερα από το «ωτοστόπ τρόμου». Ο νεαρός κατηγορείται για σειρά σοβαρών αδικημάτων, με τις αρχές να ερευνούν σε βάθος το περιστατικό, σύμφωνα με την ertnews.

Ο 57χρονος πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων καθώς παρουσίασε πρόβλημα υγείας και μέχρι χθες νοσηλευόταν. Ο 21χρονος οδηγός κατηγορείται ότι εγκλώβισε τρεις φοιτήτριες στο αυτοκίνητό του, μετά από νεύμα για ωτοστόπ και προσπάθησε να διαφύγει εμβολίζοντας αστυνομικούς, με τη βοήθεια του πατέρα του που προσπάθησε να μπλοκάρει τα περιπολικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας και οι δύο κατηγορούνται «για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και φθορά ξένης ιδιοκτησίας». Οι 3 κοπέλες κατέθεσαν όσα τρομακτικά βίωσαν το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έως την ακινητοποίηση του οχήματος, σε εμφανή κατάσταση σοκ.

Πηγή: skai.gr

