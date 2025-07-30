Συνελήφθη, χθες (29.7.2025) το απόγευμα στα Φιλιατρά, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, 35χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, απάτη, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, ύστερα από πολύμηνη και ενδελεχή αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, προέκυψε ότι ο 35χρονος, τουλάχιστον από τα μέσα Νοεμβρίου του έτους 2024, δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) σε τοπικές κοινότητες των δήμων Τριφυλίας και Οιχαλίας καθώς και σε περιοχή της Ηλείας.

Πώς δρούσε

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος συλληφθείς αγόραζε ποσότητες κοκαΐνης, τις οποίες διακινούσε είτε μέσω επιχείρησης ιδιοκτησίας του είτε μετέβαινε ο ίδιος σε προκαθορισμένα σημεία, χρησιμοποιώντας οχήματα.

Ο συλληφθείς προκειμένου να συγκαλύπτει την παράνομη δραστηριότητά του και να αποπροσανατολίζει τις έρευνες των διωκτικών Αρχών λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης, καθώς επίσης χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά σε στοιχεία έτερων προσώπων ή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών («αχυράνθρωπων» - ghost persons), ενώ κατά τις συνομιλίες με αγοραστές επικοινωνούσε με προκαθορισμένο κώδικα συνεννόησης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 35χρονος προέβαινε σε κατάρτιση πλαστών ιατρικών σφραγίδων, ιατρών καθώς και σε πλαστές ιατρικές συνταγές-βεβαιώσεις, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος.

Περαιτέρω, ο 35χρονος είχε στην κατοχή του εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό (κλειδιά τύπου πασπαρτού, κλειδιά-κάρτες) τα οποία χρησιμοποιούνται, στο ξεκλείδωμα πολλαπλών τύπων οχημάτων ή κλειδαριών, καθώς και στην απενεργοποίηση των επιπέδων ασφάλειάς τους προκειμένου να τροποποιείται η ταυτότητά τους και εν τέλει να υπάρχει πρόσβαση σε συστήματα ελέγχου (εγκέφαλο, immobilizer), ενώ κατείχε επίσης πινακίδες κυκλοφορίας της αλλοδαπής και άδειες κυκλοφορίας έτερων οχημάτων, προκειμένου αυτές να τοποθετούνται σε κλεμμένα-εγκαταλελειμμένα οχήματα.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος, προκειμένου «επενδύσει» τα προερχόμενα από τις παράνομες πράξεις του έσοδα και για να προσδώσει νομιμοφάνεια στα κέρδη του είχε συστήσει, ιδιωτική εταιρεία λιανικού εμπορίου, μέσω της οποίας εμφάνιζε κέρδη.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία του 35χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -5.060- ευρώ, ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες,

-4- κάμερες επιτήρησης εξωτερικού χώρου,

-1- καταγραφικό μηχάνημα εικόνας και βίντεο,

-1- οθόνη αναμετάδοσης εικόνας και βίντεο,

-1- ζυγός ακριβείας,

-1- πλαστικό κυτίο, περιέχον λευκή ουσία, άγνωστης χημικής σύστασης, βάρους -220- γραμμαρίων περίπου,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-1- πλαστή σφραγίδα ιατρού,

-5- πλαστά χαρτιά σημειώσεων-συνταγογραφήσεων ιατρού,

-1- κινητό τηλέφωνο,

-1- ζεύγος κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας,

-1- πινακίδα κυκλοφορίας αλλοδαπών αρχών,

-2- δύο ηλεκτρονικά κλειδιά οχήματος, τύπου κάρτα,

-6- ηλεκτρονικά κλειδιά οχήματος,

-3- κλειδιά οχήματος, πασπαρτού,

-7- «εγκέφαλοι» οχημάτων,

-2- οχήματα με κρατικές πινακίδες και -3- κλειδιά, ως μέσα τέλεσης των αξιόποινων πράξεων,

-1- άδεια κυκλοφορίας οχήματος.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη 36χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για υπόθαλψη, καθώς προσπάθησε να ματαιώσει τη σύλληψη του 35χρονου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Πηγή: skai.gr

