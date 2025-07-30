Για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης μίλησε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, στον ΣΚΑΪ.

Η κ. Ευθυμίου αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί στο πεδίο της απονομής συντάξεων και προανήγγειλε αναδρομικά σε δύο νέες κατηγορίες συνταξιούχων.

Όπως είπε, «ο μέσος χρόνος απονομής κύριας σύνταξης έχει μειωθεί πλέον στις 50 ημέρες, ενώ, παράλληλα, ψηφιοποιείται ο ασφαλιστικός βίος των ασφαλισμένων, προκειμένου να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο η διαδικασία, ειδικά για τις επικουρικές συντάξεις, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αναφορικά με τα αναδρομικά των συνταξιούχων στρατιωτικών, η Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους βρίσκεται σε τελικό στάδιο και, από τον Σεπτέμβριο, θα καταβληθούν τα σχετικά αναδρομικά ποσά.

Επιπρόσθετα, η διαδικασία των παράλληλων αναθεωρητικών συντάξεων ξεμπλοκάρεται, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η καταβολή αναδρομικών και για τους συγκεκριμένους δικαιούχους, δηλαδή για όσους ασφαλισμένους ο τελευταίος φορέας ήταν το Δημόσιο με παράλληλη ασφάλιση στο ΤΑΝ, στο ΤΣΜΕΔΕ και στο ΤΣΑΥ.

«Πρόσφατα, επισκέφθηκα τη Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων του Δημοσίου. Πλέον, το 90% των κύριων συντάξεων του Δημοσίου εκδίδεται αυτοματοποιημένα, ενώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για τις κύριες συντάξεις είναι 1.080. Δεν υπάρχει καθυστέρηση απονομής στα εφάπαξ, καθόσον η απονομή τους γίνεται με κατηγοριοποίηση και συγκεκριμένα κριτήρια.

Σχετικά με τις παράλληλες αναθεωρητικές συντάξεις, δηλαδή αυτές για τις οποίες ο τελευταίος φορέας ήταν το Δημόσιο με παράλληλη ασφάλιση στο ΤΑΝ, στο ΤΣΜΕΔΕ και στο ΤΣΑΥ, πλέον, μέσα από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, που εφαρμόζει ο ΕΦΚΑ, αντλούνται τα στοιχεία από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία (ΤΑΝ, ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ), με αποτέλεσμα η διαδικασία να προχωράει γρηγορότερα» συμπλήρωσε η κ. Ευθυμίου.

Η Υφυπουργός μίλησε επ΄σιης για τις νέες ασφαλιστικές διατάξεις του επερχόμενου εργασιακού νομοσχεδίου, που προβλέπουν ενίσχυση των εργαζόμενων μητέρων με τη δυνατότητα λήψης επιδόματος κυοφορίας-λοχείας σε περιπτώσεις ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς, καθώς και προσαύξηση της σύνταξης για εργαζόμενους συνταξιούχους, χωρίς όμως να επηρεάζει τις κλίμακες Εισφοράς Αλληλεγγύης.

«Πλέον, ενοποιείται ο χρόνος στις μητέρες που έχουν παραπάνω από έναν ασφαλιστικό φορέα. Μέχρι πρόσφατα, θα έπρεπε να έχουν 200 ημέρες ασφάλισης, πριν την υπολογιζόμενη ημερομηνία τοκετού, εκ των οποίων τις 120 ημέρες σε έναν ασφαλιστικό φορέα. Τώρα, αυτό γίνεται σε περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς, δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες να λάβουν το επίδομα κυοφορίας-λοχείας» διευκρίνισε η κ. Ευθυμίου.

