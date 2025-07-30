Ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης πυροσβεστικό αεροσκάφος στη Θεσσαλονίκη, κατά την προσγείωσή του στον διάδρομο 16/34 του αεροδρομίου «Μακεδονία», στις 8.20 το πρωί της Τετάρτης, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Fraport Greece, άμεσα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου και εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. «Σε συνέχεια των ανωτέρω, πραγματοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες που προβλέπονται για την ασφαλή απομάκρυνση του αεροσκάφους από τον διάδρομο. Όλες οι λειτουργίες του αεροδρομίου συνεχίζονται κανονικά, χωρίς καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη πτητική δραστηριότητα» αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ακόμη ότι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος ήταν δύο.

Υπενθυμίζεται πως το Αεροσκάφος CL-215 της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που συμμετείχε σε επιχείρηση αεροπυρόσβεσης στον Φενεό Κορινθίας, πραγματοποίησε την Παρασκευή 25 Ιουλίου και ώρα 10:40 π.μ. προσθαλάσσωση, λόγω βλάβης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα κατά τη διαδικασία υδροληψίας και δεν μπόρεσε να απογειωθεί. Τα δύο μέλη του πληρώματος ήταν καλά στην υγεία τους.

Σώα περισυνελέγησαν και τα μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου που προχώρησε σε αναγκαστική προσθαλάσσωση ανοιχτά του λιμανιού της Ελευσίνας την Τρίτη 22 Ιουλίου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ελικόπτερο μισθωμένο τύπου Erickson που συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, κατά τη διάρκεια της υδροληψίας προχώρησε σε αναγκαστική προσθαλάσσωση, ανοιχτά του λιμανιού της Ελευσίνας. Στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες από 3 πλωτά του Λιμενικού Σώματος ένα ρυμουλκό και ιδιωτικά σκάφος. Το τριμελές πλήρωμα (δύο Αμερικανοί και ένας Έλληνας), παρελήφθη σώο, από ιδιωτικό μέσο με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού, και στη συνέχεια από πλωτό του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο Καλυμπάκι Ελευσίνας. Το πλήρωμα καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο "Αττικόν".

