Σπίτι μου ΙΙ: Ξεπέρασαν τις 6.000 οι αιτήσεις μέσα σε λίγες ώρες

Μέσα σε λίγες ώρες ξεπέρασαν τις 6.000 οι αιτήσεις επιλεξιμότητας στο gov.gr που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "Σπίτι μου ΙΙ", από τις 12.00 μ.μ. οπότε άνοιξε η πλατφόρμα και μέχρι αυτή τη στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι πρεμιέρα σήμερα Τετάρτη 15 Ιανουαρίου έκανε το πρόγραμμα στεγαστικών δανείων «Σπίτι μου 2», με αλλαγές και διευρυμένα κριτήρια για τους δικαιούχους.

«Περισσότερα από 60.000 διαμερίσματα είναι πλέον επιλέξιμα για το πρόγραμμα. Πρόκειται για ακίνητα έως 150 τ.μ., κατασκευασμένα μέχρι το 2007» δήλωσε στο ΕΡΤΝews η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

Το καινούργιο στοιχείο του προγράμματος είναι ότι πλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr και με αυτή να απευθύνονται στις τράπεζες.

«Η διαδικασία είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τα στοιχεία τους από την ΑΑΔΕ και θα εκτυπώνουν το σχετικό έγγραφο», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη. Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισεκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτείται κατά 1 δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης και κατά 1 δισεκατομμύριο από τις τράπεζες.

«Το 50% του δανείου είναι άτοκο, με αποτέλεσμα το επιτόκιο να διαμορφώνεται σε επίπεδα κάτω του 2%», επισήμανε η υπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημαντική στήριξη που παρέχεται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία συντονίζει την εκτέλεση του προγράμματος.

Η διάρκεια του δανείου

3 έτη (ελάχιστη διάρκεια), έως

30 έτη (μέγιστη διάρκεια)

Οι δικαιούχοι

Άτομα ηλικίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από 25 έως 50 ετών

Σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας εκ των δύο είναι ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από 25 έως 50 ετών, εφόσον, δεν διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία τους και, ικανοποιούν τα εισοδηματικά κριτήρια όπως αποτυπώνονται στα δικαιολογητικά.

Τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί:

Για άγαμους το όριο είναι 20.000 ευρώ

το όριο είναι Για ζευγάρι το όριο είναι 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ ανά παιδί

το όριο είναι και Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ ανά παιδί

Κατώτατο όριο εισοδήματος: Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, το ελάχιστο όριο εισοδήματος είναι 10.000 ευρώ.

Για το κατώτατο όριο των 10.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων (πραγματικών ή τεκμαρτών), ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης. Συμπεριλαμβάνονται επίσης εισοδήματα από συντάξεις και προνοιακά επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων.

Έγκριση του δανείου

Επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος των προϋποθέσεων των υποψήφιων δανειοληπτών και η αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας από τις τράπεζες, οι οποίες εντός 2 μηνών δίνουν την προέγκριση δανείου.

Μέσα στο διάστημα των δύο μηνών, ο ενδιαφερόμενος καλείται να ενημερώσει την τράπεζα για το ποσό του δανείου, την τιμή του ακινήτου και τα απαραίτητα έγγραφα. Στην περίπτωση που η ημερομηνία παρέλθει τότε η προέγκριση της τράπεζας παύει να ισχύει.

Τα δικαιολογητικά

Ταυτότητα

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που δεν έχει εκδοθεί νωρίτερα από 1 μήνα πριν την αίτηση).

Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους.

Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους.

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

Μετά την προέγκριση, σειρά παίρνει η προσκόμιση περισσότερων δικαιολογητικών στην τράπεζα. Η τράπεζα έχει προθεσμία 30 ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών για να ελέγξει την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του αποκτώμενου ακινήτου.

Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει κατοικία σε περίπου 20.000 δικαιούχους μέχρι το τέλος του 2026. «Μέχρι στιγμής, έχουν εκταμιευθεί δάνεια για 7.800 δικαιούχους, ενώ υπολογίζεται ότι θα φτάσουμε τους 30.000 νέους ιδιοκτήτες», δήλωσε η υπουργός μιλώντας στο ertnews.gr, κι ανέφερε ότι εξετάζεται η χρηματοδότηση για την ανακαίνιση κατοικιών, διευρύνοντας τις επιλογές για τους πολίτες.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις της τελευταίας δεκαετίας στον τομέα της στέγασης, απαντώντας στην αυξημένη ανάγκη για προσιτή κατοικία. «Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει και το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών, ύψους 400 εκατομμυρίων, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο», συμπλήρωσε.

