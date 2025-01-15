Ο επί 32 χρόνια φαροφύλακας της Στρογγύλης περιγράφει τη ζωή σε φάρο

Πώς είναι αλήθεια η ζωή μέσα σε έναν φάρο;

Ο καλύτερος για να περιγράψει στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ αυτό το ιδιαίτερο επάγγελμα είναι Νικήτας Σαμψάκος, που πέρασε 32 ολόκληρα χρόνια μέσα στον φάρο της Στρογγύλης.

Για τον Νικήτα από το Καστελόριζο, που υπηρέτησε ως φαροφύλακας στο Πολεμικό Ναυτικό μια ολόκληρη ζωή, ο φάρος είναι το δεύτερο σπίτι του.

«Τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα» παραδέχεται ενώ ταξιδεύει με τη βάρκα του ανακαλώντας μνήμες και εμπειρίες.

Όπως περιγράφει η υπηρεσία του μπορεί να αφορούσε 20 μέρες παραμονής στο Φάρο με 10 ημέρες εξόδου όπου στα σίγουρα ήταν πολύ λίγες για έναν νεαρό άνθρωπο προκειμένου να αναπληρώσει τον χρόνο με τους δικούς του ανθρώπους.

Φυσικά, η παραμονή των 20 ημερών δεν ήταν δεδομένη αφού ενδεικτικά έχει τύχει να μείνει στον φάρο μέχρι και δύο μήνες.

Όσον αφορά το εάν τεταμένο κλίμα που υπάρχει κατά καιρούς στις σχέσεις μας με την Τουρκία συνεπάγεται μια επιπλέον κινητοποίηση με άφιξη υποστηρικτικών ενδεχομένως δυνάμεων, στους φάρους ο κος Σαμψάκος δε θυμάται κάτι τέτοιο να συμβαίνει συχνά.

«Το 96 μόνο με τα Ίμια... Μετά ήρθε μια ομάδα εδώ πάνω για ενίσχυση, τίποτα άλλο», θυμάται και συνοψίζει ότι θα επέλεγε «με τα 1000» να κάνει το ίδιο επάγγελμα, ειδικά με τα δεδομένα του σήμερα.



Πηγή: skai.gr

