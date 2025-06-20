«Δώρα ζωής» προσέφερε με τον θάνατό της μια 48χρονη η οποία νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, χαρίζοντας ελπίδα και ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Με απόφαση της οικογένειάς της και τη συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ολοκληρώθηκε χτες με επιτυχία η λήψη οργάνων προς μεταμόσχευση.

Το ήπαρ, το πάγκρεας και ο ένας νεφρός αξιοποιήθηκαν για μεταμοσχεύσεις στο Ιπποκράτειο και στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατείου καθηγητής Γιώργος Τσουλφάς το ήπαρ μεταμοσχεύθηκε σε γυναίκα, ενώ διπλή μεταμόσχευση νεφρού- παγκρέατος έγινε σε άνδρα.

Οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και οι δύο ασθενείς είναι καλά στην υγεία τους.

Οι κερατοειδείς ελήφθησαν από την ομάδα μεταμοσχεύσεων της Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για μεταμοσχεύσεις που προγραμματίζονται τις επόμενες μέρες σε συμβατούς λήπτες.

Την καρδιά παρέλαβε ο οργανισμός μεταμοσχεύσεων της Ιταλίας, όπου και θα μεταμοσχευθεί σε ασθενή με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσουλφάς στην Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατείου τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε έντονη δραστηριότητα καθώς μεταμοσχεύσεις ήπατος έγιναν την περασμένη Κυριακή, την Τρίτη, χτες και αναμένεται να γίνει μία ακόμη αύριο.

