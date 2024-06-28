Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Άνδρας φέρεται να απείλησε τη σύζυγό του με κατσαβίδι – Αναζητείται από τις Αρχές

Γυναίκα κάλεσε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι ο σύζυγός της την απείλησε με κατσαβίδι σε οικία που διαμένουν στην περιοχή της Πολίχνης.

Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή της Πολίχνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, μία γυναίκα κάλεσε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι ο σύζυγός της την απείλησε με κατσαβίδι σε οικία που διαμένουν στην περιοχή της Πολίχνης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και η γυναίκα οδηγήθηκε στο ΑΤ Παύλου Μελά, ενώ ο άνδρας αναζητείται από τις αρχές.

Πηγή: thestival.gr

