Σπείρα διαρρηκτών στην Αττική: Η αδυναμία τους στα πολυτελή αυτοκίνητα και τα ακριβά ρολόγια

Οι τέσσερις άντρες, που συνελήφθησαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που ρήμαζε σπίτια κυρίως στην Αττική, αποδείχθηκε, σύμφωνα με τις αρχές, ότι έκαναν ζωή χαρισάμενη με τα χρήματα των διαρρήξεων.

Επισήμως δήλωναν άστεγοι ακόμη και σκηνίτες και τελικά το μόνο επάγγελμα που γνώριζαν να κάνουν ήταν του …διαρρήκτη. Η εφημερίδα «Πατρίς» παρουσιάζει τη δράση τους και φωτογραφικά ντοκουμέντα αλλά και ένα ποινικό μητρώο που ξεκινά από όταν ήταν ανήλικοι.

Είχαν αδυναμία στα …πολυτελή αυτοκίνητα

Οι τέσσερις άντρες, όλοι τους Ρομά είχαν καταφέρει να εισβάλλουν σε 29 σπίτια μέσα σε διάστημα 10 μηνών. Νάρκωναν ακόμα και τους σκύλους που έβρισκαν στους χώρους που είχαν στοχοποιήσει, προκειμένου να μην τους προδώσουν .

Από τις κάμερες ασφαλείας προέκυψε, ότι πήγαιναν να κάνουν διαρρήξεις ακόμα και με τζιπ Πόρσε. Αυτό έδειξε την αδυναμία που είχαν στα πολυτελή αυτοκίνητα. Ένας από αυτούς μάλιστα άφησε με το στόμα ανοιχτό τους αστυνομικούς ,όταν τον ρώτησαν για την Πόρσε και εκείνος απάντησε ότι πιθανόν να του την είχε πάρει δώρο η γυναίκα του για τον Άγιο Βαλεντίνο.

Οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό το οικονομικό τους προφίλ .Ο πρώτος κατηγορούμενος, ήταν άεργος και αποκαλύφθηκε ότι ποτέ δεν είχε εργαστεί στην ενήλικη ζωή του. Διατηρούσε όμως μία ατομική επιχείρηση -βιτρίνα με δραστηριότητα στο λιανικό εμπόριο χαλιών, φρούτων, λουλουδιών κ.λπ. με έδρα στα Άνω Λιόσια η οποία εντελώς συμπτωματικά δεν παρουσίαζε κάποια οικονομική δραστηριότητα.

Τα τελευταία δύο χρόνια δε, λάμβανε το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα». Δήλωνε δε σκηνίτης ή άστεγος ενώ έχε και ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία ύψους 20.445,36 ευρώ .

Όταν δεν συμμετείχε σε διαρρήξεις έπαιζε σε πρακτορείο, τυχερό παιχνίδια και μέσα σε ένα εξάμηνο κατέθεσε το ποσό των 1.871 ευρώ. Ο …σκηνίτης αγόρασε τον περασμένο Σεπτέμβριο και αυτοκίνητο δίνοντας 3.200 ευρώ. Ήταν ήδη ιδιοκτήτης ενός ακόμη αυτοκινήτου αλλά και μίας μοτοσυκλέτας.

«Με δεδομένο το «πόθεν έσχες» του αλλά και τη συμμετοχή του στις κλοπές , από τις οποίες αποκόμισε χρηματικό και περιουσιακό όφελος, είναι πασιφανές ότι το ποσό για την αγορά του αυτοκινήτου συνιστά εγκληματικό προϊόν, το οποίο μετέτρεψε με σκοπό την απόκρυψη της εγκληματικής του προέλευσης και την ενίσχυση της υποδομής της οργάνωσης» αναφέρουν οι αρχές.

Παρόμοιο οικονομικό προφίλ παρουσίαζαν και οι άλλοι δύο συλληφθέντες Ρομά, ενώ ο τέταρτος εργάστηκε συνολικά μέσα στο 2024 μόνο 25 ημέρες. Είχε όμως την οικονομική άνεση να αγοράζει αυτοκίνητα και μάλιστα το ένα να το μεταβιβάζει και στον πατέρα του αξίας 10.000 ευρώ.

Όλοι τους πάντως συναλλάσσονταν μόνο με μετρητά με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να έχουν μηδενικό υπόλοιπο.

Από τη φυλακή στις διαρρήξεις και ξανά στη φυλακή

Οι δύο εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκαν την περασμένη Δευτέρα .Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά.

Οι αρχές όταν τους ταυτοποίησαν δεν προλάβαιναν να μετρούν, συλλήψεις, προφυλακίσεις, αποφυλακίσεις και περιοριστικούς όρους τους οποίους μάλιστα δεν τηρούσαν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κατηγορούμενου με τα αρχικά Κ.Γ. Απασχολεί αστυνομικές και δικαστικές αρχές από το 2014 και ενώ ήταν σε ηλικία 15 ετών .

Αρχικά τον μεταφέρουν στο ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων στη Νέα Ιωνία Βόλου, με εντολή ανακριτή. Όμως καταφέρνει να το σκάσει και τον εντοπίζουν στη Λάρισα.

Δεν προλαβαίνει να βγει από το Ίδρυμα και συλλαμβάνεται και πάλι για κλοπές.

Η πορεία του ήταν συγκεκριμένη: Συλλήψεις, φυλακή και αποφυλακίσεις. Το 2019 μάλιστα, αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους και τρεις μήνες μετά τον συλλαμβάνουν και πάλι για κλοπή.

Η χάρη του φθάνει μέχρι και την Κρήτη ενώ το 2024 συλλαμβάνεται και πάλι και του επιβάλλονται περιοριστικοί όροι.

Aδυναμία και στα ακριβά ρολόγια

Ο ένας από τους συλληφθέντες είχε τοποθετήσει στο σπίτι του κάμερα ασφαλείας παρά το γεγονός ότι δήλωνε σκηνίτης.

Στην έρευνα που έγινε στα σπίτια τους εκτός από χρυσαφικά, χρήματα, κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα εντοπίστηκαν και πανάκριβα ρολόγια ανάμεσά τους και Rolex.

Μεταξύ τους φαίνεται ότι τα είχαν βρει ,καθώς ο καθένας έπαιρνε το μερίδιο του από τις κλοπές.

Η δράση τους έχει καταγραφεί σε αρκετά βίντεο και έδειχνε ότι ήταν επαγγελματίες διαρρήκτες. Το γεγονός ότι είχαν βαρύ ποινικό παρελθόν και ήταν γνώριμοι στις αρχές βοήθησε στο να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν στη συνέχεια.

Το κέρδος τους από τις κλοπές, ξεπερνά τις 300.000 ευρώ και αυτή τη φορά ήταν αδύνατο να αποζημιώσουν τα θύματά τους για να μείνουν εκτός φυλακής.

