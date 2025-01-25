Καταδικασμένος σε 10ετή κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη το τελευταίο 24ωρο, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 37χρονο (ημεδαπό) που κατόπιν ελέγχου αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου προέκυψε ότι εκκρεμεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση από δικαστήριο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 37χρονος φυγόποινος είχε πρωταγωνιστήσει τον Μάρτιο του 2020 σε αιματηρό επεισόδιο το οποίο διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια γλεντιού, στον οικισμό Ρομά στα Υψώματα Διαβατών, όταν πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν 29χρονο (σήμερα).

Για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών και 2 μηνών, αλλά και χρηματική ποινή 1.400 ευρώ, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την εκτέλεση της ποινής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

