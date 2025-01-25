Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

Ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

'Αγνωστος, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, και με την απειλή μαχαιριού ακινητοποίησε τον υπάλληλο, αρπάζοντας από τα ταμεία γύρω στα 900 ευρώ.

Στη συνέχεια εξαφανίστηκε και αναζητείται από την Αστυνομία που διεξάγει προανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

