Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (7/7) στα Σπάτα, με πρωταγωνιστές τρεις άνδρες ηλικίας 34, 29 και 20 ετών, οι οποίοι προκάλεσαν επεισόδιο αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:00, όταν οι τρεις άνδρες φέρονται να ήρθαν σε διαπληκτισμό με μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού μέσα στο κτίριο του Κέντρου Υγείας Σπάτων. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, προκαλώντας αναστάτωση στους εργαζόμενους και στους παρευρισκόμενους ασθενείς.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες τους μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, η ένταση συνεχίστηκε και εκεί, καθώς οι τρεις άνδρες φέρονται να προκάλεσαν φθορές στον χώρο των κρατητηρίων. Τελικά, οι 3 άνδρες συνελήφθησαν για διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απειλή, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πηγή: skai.gr

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