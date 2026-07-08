Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σπάτα: 3 άνδρες προκάλεσαν επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας και τα έκαναν «γυαλιά-καρφιά» στα κρατητήρια του ΑΤ

Οι τρεις άνδρες φέρονται να ήρθαν σε διαπληκτισμό με μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Σπάτων και στη συνέχεια προκάλεσαν φθορές στα κρατητήρια

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Prison

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (7/7) στα Σπάτα, με πρωταγωνιστές τρεις άνδρες ηλικίας 34, 29 και 20 ετών, οι οποίοι προκάλεσαν επεισόδιο αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:00, όταν οι τρεις άνδρες φέρονται να ήρθαν σε διαπληκτισμό με μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού μέσα στο κτίριο του Κέντρου Υγείας Σπάτων. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, προκαλώντας αναστάτωση στους εργαζόμενους και στους παρευρισκόμενους ασθενείς.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες τους μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, η ένταση συνεχίστηκε και εκεί, καθώς οι τρεις άνδρες φέρονται να προκάλεσαν φθορές στον χώρο των κρατητηρίων. Τελικά, οι 3 άνδρες συνελήφθησαν για διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απειλή, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σπάτα επεισόδιο συλλήψεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο