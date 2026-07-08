AEGEAN 600: Πρωτοπορία στα MAXI για το Aiolos, στο Prosecco Doc Shockwave 3 ο τίτλος του Line Honours

Σε μια ανεπανάληπτη «ναυμαχία» εξελίχθηκε ο τερματισμός των δύο πρώτων σκαφών στο Σούνιο στο 6ο AEGEAN 600. Μετά από 605 ναυτικά μίλια γεμάτα ένταση και αδρεναλίνη, το PROSECCO DOC SHOCKWAVE 3 (Ιταλία) και το AIOLOS (Ελλάδα) με κυβερνήτη τον Γιώργο Προκοπίου και πλήρωμα τους Ολυμπιονίκες Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή πέρασαν το μεσημέρι της Τρίτης με διαφορά μόλις 129 δευτερολέπτων τη νοητή γραμμή του τερματισμού μπροστά από τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Το PROSECCO DOC SHOKWAVE 3 ολοκλήρωσε το 6ο AEGEAN 600 σε 2 μέρες, 8 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, λιγότερο από μισό ναυτικό μίλι μπροστά από το Aiolos που διένυσε τα 605 ναυτικά μίλια σε 2 μέρες, 10 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα.

Τα δύο σκάφη είχαν ξεχωρίσει από τον υπόλοιπο στόλο από την πρώτη μέρα με το Ιταλικό πλήρωμα να πανηγυρίζει τελικά τον τίτλο του LINE Honours, τίτλο που πέρσι είχε κατακτήσει το AIOLOS. Στα έξι χρόνια πάντως διοργάνωσης Ιταλοί και Έλληνες έγραψαν ιστορία στο Αιγαίο καθώς έγιναν οι δύο ομάδες που τερματίζουν στο Σούνιο με την μικρότερη χρονική διαφορά των 129 δευτερολέπτων. Το AIOLOS μπορεί να μην κράτησε τον περσινό τίτλο του Line Honours ωστόσο, κρατάει την πρωτοπορία στην κατηγορία MAXI με τον κυβερνήτη Γιώργο Προκοπίου να δηλώνει ικανοποιημένος από την παρουσία της ομάδας στο 6o AEGEAN 600.

«Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας με δυνατό άνεμο τόσο τη νύχτα όσο και την ημέρα. Λόγω του δυνατού αέρα είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τα ωραία μας νησιά την ημέρα, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στον αγώνα. Ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ακόμα περισσότερα από τα 71 σκάφη που έλαβαν μέρος στον αγώνα και μεγαλύτερη ελληνική παρουσία. Το AIOLOS είχε μια πολύ ωραία πλεύση, η ομάδα λειτούργησε ιδανικά και είμαστε πολύ περήφανοι που κρατάμε την πρωτιά στην κατηγορία MAXI. Ευελπιστούμε του χρόνου με ένα νέο σκάφος που ετοιμάζουμε να είμαστε πρώτοι και στην γενική βαθμολογία. Αφιερώνω τη νίκη μας στο 11ο εγγονάκι μου, το κοριτσάκι μας που ήρθε στον κόσμο την Κυριακή το πρωί πριν την εκκίνηση του 6ου AEGEAN 600» τόνισε χαμογελαστός παρά την κούραση από το διήμερο ταξίδι στο Αιγαίο ο κ. Προκοπίου.

Μεγάλη μάχη έγινε και στις επόμενες δύο αφίξεις των σκαφών από τη Γαλλία στο Σούνιο. Δύο ώρες αργότερα, τερμάτισαν το PALANAD 4 (Γαλλία) και το DAGUET 5 (Γαλλία), με το PALANAD 4 να καταφέρνει τελικά να προσπεράσει το DAGUET 5. Σε όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και στα τελευταία 100 ναυτικά μίλια της ιστιοδρομίας, οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη, καθώς η μεταξύ τους απόσταση δεν ξεπερνούσε τα δύο ναυτικά μίλια κοντά στη Μύκονο. Το DAGUET 5 διατηρούσε ένα οριακό προβάδισμα, όμως το PALANAD 4 κατάφερε να περάσει μπροστά και να κρατήσει την πρωτοπορία μέχρι τον τερματισμό, στον Ναό του Ποσειδώνα. Οι αφίξεις των σκαφών στο Σούνιο συνεχίζονται. Η αυλαία του έκτου AEGEAN 600 θα πέσει με την τελετή λήξης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου το Σάββατο 11 Ιουλίου (21.00).

Περισσότερες πληροφορίες: www.aegean600.com

Επίσημο ρολόι της διοργάνωσης η ROLEX

Η ROLEX ανέκαθεν συνδεόταν με δραστηριότητες που οδηγούνται από το πάθος, την αριστεία, την απόλυτη ακρίβεια, τη συνεχή επιδίωξη της τελειότητας και το ομαδικό πνεύμα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Rolex θα είναι παρούσα στο AEGEAN 600 ως ΕΠΙΣΗΜΟ ΡΟΛΟΙ της διοργάνωσης. Ο αγώνας Aegean 600 είναι ένας από τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες 600 ναυτικών μιλίων που υποστηρίζονται από τη ROLEX, ως μέρος της 71χρονης σύνδεσης της με το άθλημα της ιστιοπλοΐας. Τα πληρώματα που συμμετέχουν έχουν να αντιμετωπίσουν τις συναρπαστικές προκλήσεις και τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα, όπως και στους ιστορικούς αγώνες Rolex Sydney Hobart Yacht Race, Rolex Fastnet Race και Rolex Middle Sea Race. Υπάρχει μια φυσική σχέση μεταξύ της ROLEX και των διεθνών ιστιοπλοϊκών αγώνων, όπου η χάραξη μιας επιτυχημένης πορείας απαιτεί αταλάντευτη δέσμευση, πλούσια εμπειρία και οξυδερκή διαίσθηση για να αντιμετωπίσει κανείς τις συνεχείς εναλλαγές του ανέμου, τα ισχυρά ρεύματα και τη δύναμη του κύματος. Η διαδρομή των 600 ναυτικών μιλίων, περικλείει το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου Πελάγους. Το AEGEAN 600 είναι από τους πολυπληθέστερους σε συμμετοχή σκαφών με ξένη σημαία των παρόμοιων αγώνων και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της Ελλάδας παγκοσμίως.

Το AEGEAN 600 διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Αττικής και την Olympic Marine καθώς και με τη συμβολή του Υπουργείου Τουρισμού, του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

H ROLEX για τρίτη συνεχή χρονιά θα είναι το επίσημο ρολόι της διοργάνωσης.

Χορηγοί του αγώνα είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) και η ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως κατασκευαστές συνθετικών σχοινιών και συρματόσχοινων. Υποστηρικτές είναι η ΙΜΑ, διεθνής ένωση σκαφών MAXI, η κατασκευαστική εταιρεία ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ, η PANTAENIUS, πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία σκαφών, η TECHNOHULL, εταιρεία κατασκευής φουσκωτών & πολυεστερικών σκαφών και η X-YACHTING, εταιρεία ενοικίασης σκαφών. Επίσημος συνεργάτης μετακινήσεων θα είναι η MERCEDES-BENZ. Συνεργαζόμενος όμιλος της διοργάνωσης είναι ο Ναυτικός Όμιλος Αιγαίου με έδρα την Olympic Marine.

Επίσημοι προμηθευτές είναι οι ηλεκτρικές εξωλέμβιες μηχανές Torqeedo empowered by Yamaha, η Helly Hansen και οι μπανάνες Dole. Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα είναι ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, ο οποίος είναι και ο επίσημος τηλεοπτικός μεταδότης της διοργάνωσης καθώς και η εφημερίδα H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Επίσης τα περιοδικά Skipper on Deck, The YachtBook, Boats & Yachting Guide, Athens Riviera Journal και ο Ιστιοπλοϊκός Κόσμος. Χορηγός υπηρεσιών διαδικτύου είναι η εταιρεία Interad.

Πηγή: skai.gr

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