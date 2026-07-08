Της Έλενας Γαλάρη

Κενά, αντιφάσεις και ανακολουθίες στην κατάθεση της 19χρονης κοπέλας, η οποία έχει καταγγείλει ότι τη βίασαν αστυνομικοί μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022 "είδε" ο εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την αθώωση των δύο αστυνομικών κατηγορουμένων για ομαδικό βιασμό και του τρίτου κατηγορούμενου για συνέργεια στον βιασμό, λόγω αμφιβολιών.

Ωστόσο, ζήτησε την ενοχή του δεύτερου κατηγορούμενου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς βιντεοσκοπούσε τα όσα συνέβησαν στα αποδυτήρια του Α.Τ. Ομόνοιας.

«Η συμπεριφορά της καταγγέλλουσας δεν συνάδει με εκείνη ενός ατόμου φοβισμένου που έχει υποστεί βία. Δεν προέκυψε κάποια δυσφορία ή άρνηση, δεν είπε «όχι», δεν έδειξε άρνηση. Δεν έφυγε από το δωμάτιο ακόμα και όταν ήταν μόνη της, παρότι η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Δεν φώναξε σε βοήθεια. Θα μπορούσε να βγει και να ζητήσει βοήθεια στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν δίπλα», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Στην κατάθεσή της η 19χρονη ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022 είχε απευθυνθεί στους κατηγορούμενους αστυνομικούς, που έκαναν περιπολία στο Θησείο, για να τους ρωτήσει για ένα πρόβλημα που είχε προκύψει στο κατάστημα εστίασης που δούλευε. Όταν πήγαν το ΑΤ Ομόνοιας, οι αστυνομικοί, όπως υποστήριξε, τη βίασαν.

Στην απολογία τους οι κατηγορούμενοι είχαν κάνει λόγο για συναίνεση, χαρακτηρίζοντας λάθος τις πράξεις τους.

«Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς. Όσα έκαναν είναι κατακριτέα και δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος σε όλα αυτά. Εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους. Και συναινετικές να είναι οι επαφές, θα όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας. Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, όμως παρά την ηθική απαξία, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Η αγόρευση του εισαγγελέα προκάλεσε αντιδράσεις στο ακροατήριο, ο οποίος ανέφερε:

«Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε το ήθος και τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, δεν είμαστε δικαστήριο ήθους. Αυτό κρίθηκε στα πειθαρχικά. Για να καταδικάσουμε θέλουμε πλήρη απόδειξη. Αποδείχθηκε η τέλεση της σεξουαλικής πράξης, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συναίνεση».

Η δίκη συνεχίζεται με αγορεύσεις δικηγόρων.



Πηγή: skai.gr

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