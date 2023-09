Δείτε βίντεο: Πριν και μετά την πύρινη λαίλαπα στη Φυλή- Η εικόνα της καταστροφής Ελλάδα 14:52, 01.09.2023 linkedin

«Σπαράζει η καρδιά σου - Το πριν και μετά της απόλυτης καταστροφής στην Φυλή Up'ο ψηλά»: Το βίντεο του Up Stories για την πυρκαγιά στη Φυλή που κατέκαψε πάνω από 50.000 στρέμματα