Προφυλακιστέοι οι τρεις «σερίφηδες» στον Έβρο

Την προσωρινή κράτηση των τριών αυτόκλητων «σερίφηδων» για το περιστατικό «σύλληψης» των 13 μεταναστών σε τρέιλερ αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελλειοδικών Αλεξανδρούπολης