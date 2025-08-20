Ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα, ηλικίας 20 και 21 ετών, που συμμετείχαν σε επίθεση, η οποία σημειώθηκε πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, σε βάρος δύο φιλάθλων αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας προχώρησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης με την ταυτοποίηση των δύο συνεργών του ήδη συλληφθέντα 21χρονου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα αυτά είχαν επιτεθεί σε δύο φιλάθλους, τους οποίους χτύπησαν, ενώ αμέσως μετά αφαίρεσαν από τον ένα την μπλούζα που φορούσε με διακριτικά αντίπαλης ομάδας.

Πηγή: skai.gr

