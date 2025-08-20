Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή - Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και μηχανής στον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Λαυρίου μοτοσικλέτα ύστερα από σύγκρουση με ΙΧ βγήκε από την πορεία της και έπεσε πάνω σε άλλο όχημα, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη της.

Επί τόπου έχει σπεύσει η Τροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

