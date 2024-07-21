Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στη Λευκόπετρα Ξάνθης και στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Στη Λευκόπετρα Ξάνθης η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση - Στην Άσσηρο η φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση

Φωτιά

Πυρκαγιές ξέσπασαν το μεσημέρι στην Άσσηρο της Θεσσαλονίκης και στη Λευκόπετρα της Ξάνθης.

Στη Λευκόπετρα Ξάνθης η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση ενώ κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, έξι οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή βρίσκονται επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των δήμων.

Στην Άσσηρο η φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν 13 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιές Θεσσαλονίκη Ξάνθη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark