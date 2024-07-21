Πυρκαγιές ξέσπασαν το μεσημέρι στην Άσσηρο της Θεσσαλονίκης και στη Λευκόπετρα της Ξάνθης.

Στη Λευκόπετρα Ξάνθης η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση ενώ κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, έξι οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή βρίσκονται επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των δήμων.

Στην Άσσηρο η φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν 13 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Πηγή: skai.gr

