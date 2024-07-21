Πυρκαγιές ξέσπασαν το μεσημέρι στην Άσσηρο της Θεσσαλονίκης και στη Λευκόπετρα της Ξάνθης.
Στη Λευκόπετρα Ξάνθης η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση ενώ κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, έξι οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή βρίσκονται επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των δήμων.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λευκόπετρα #Ξάνθη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2024
Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου από τη 2η ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Στην Άσσηρο η φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν 13 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
