Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Κυκλοφοριακά προβλήματα παρουσιάζονται και σήμερα, Δευτέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Συγκεκριμένα, πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων:

-στην άνοδο της λεωφόρο Κηφισού,

-στην Αττική Οδό από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου

-στην λεωφόρο Αθηνών

-στην λεωφόρο Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό και

- στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος της Αλίμου

Πηγή: skai.gr

