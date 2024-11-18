Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Κυκλοφοριακά προβλήματα παρουσιάζονται και σήμερα, Δευτέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Συγκεκριμένα, πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων:
-στην άνοδο της λεωφόρο Κηφισού,
-στην Αττική Οδό από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου
-στην λεωφόρο Αθηνών
-στην λεωφόρο Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό και
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος της Αλίμου
