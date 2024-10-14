Νέο επίδομα για τους ένστολους μέσα από την επίσημη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας τους κλειδώνει η κυβέρνηση.

Το επίδομα επικινδυνότητας θα αφορά σε όλα τα σώματα ασφαλείας – αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς - και θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2026.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ, όχι μόνο έχουν γίνει παρασκηνιακά κυβερνητικές συσκέψεις για το θέμα, αλλά επιπλέον το μέτρο ζυγίζεται και δημοσιονομικά.

Μάλιστα, είναι ορατή η προοπτική η ανακοίνωση του μέτρου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε δύο μήνες, κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού.



