«Κλειδώνει» το επίδομα επικινδυνότητας για 80.000 ενστόλους, από όλα τα σώματα ασφαλείας

Ανακοινώνεται με τον νέο προϋπολογισμό, θα χορηγηθεί από το 2026

λιμενικο

Νέο επίδομα για τους ένστολους μέσα από την επίσημη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας τους κλειδώνει η κυβέρνηση.  

Το επίδομα επικινδυνότητας θα αφορά σε όλα τα σώματα ασφαλείας – αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς  - και θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2026.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ, όχι μόνο έχουν γίνει παρασκηνιακά κυβερνητικές συσκέψεις για το θέμα, αλλά επιπλέον το μέτρο ζυγίζεται και δημοσιονομικά.

Μάλιστα, είναι ορατή η προοπτική η ανακοίνωση του μέτρου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε δύο μήνες, κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού. 
 

