Δαχτύλιος: Μέσω gov.gr το νέο ειδικό σήμα για την περίοδο 2024 – 2025

Μέσω του gov.gr οι πολίτες έχουν από σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2024, τη δυνατότητα να εκδίδουν το νέο ειδικό σήμα για ελεύθερη κυκλοφορία εντός του Δακτυλίου της Αθήνας για την περίοδο 2024 – 2025.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας τίθεται σε από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025 .

Παράλληλα, μπορούν να προσθέσουν το σήμα στην εφαρμογή Gov.gr Wallet στο κινητό τους, διευκολύνοντας τη γρήγορη και άμεση επίδειξή του.

Σε όσους έχουν ήδη το παλαιό σήμα δακτυλίου στο Gov.gr Wallet, θα αποσταλεί ειδοποίηση για την ανάκλησή του και την έκδοση του νέου.

Το σήμα μπορεί να εκδοθεί για οχήματα που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Ηλεκτρικά

Εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου

Υβριδικά

Κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα με εκπομπές CO2 κάτω από 120 γρ./χλμ. (για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021) ή κάτω από 145 γρ./χλμ. (για οχήματα ταξινομημένα από το 2021 και μετά).

Οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν το νέο σήμα είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις», είτε απευθείας μέσω του daktylios.gov.gr με απλή εισαγωγή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Το σήμα διαθέτει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη αποστολή του ηλεκτρονικά ή την εκτύπωσή του. Η αυθεντικότητα του σήματος μπορεί να επιβεβαιωθεί γρήγορα μέσω της εφαρμογής επαλήθευσης εγγράφων στο docs.gov.gr/validate.

Οι ημέρες και ώρες εφαρμογής του Δαχτύλιου:

Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07:00 έως 20:00

Παρασκευή από 07:00 έως 15:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

