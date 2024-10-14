του Μάκη Συνοδινού

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια μια 13χρονη κοπέλα στη Μυτιλήνη καθώς έπεσε θύμα βιασμού από έναν 21χρονο και έναν 22χρονο.

Συμφωνα με την ανήλικη, απογευματινές ώρες στα τέλη Αυγούστου οι δύο άντρες αφού την έπεισαν να μπει στο αυτοκίνητό τους και με το πρόσχημα να πάνε βόλτα την οδήγησαν σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Αγιάσου όπου με τη χρήση βίας και χωρίς την συναίνεση της την βίασαν . Μάλιστα όπως κατήγγειλε η κοπέλα οι δύο δράστες είχαν το θράσος και βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό της η οποία αν και εκλιπαρούσε να την αφήσουν αυτοί δεν το έκαναν.

Στην κατάθεση που έδωσε παρουσία παιδοψυχολόγου η κοπέλα με δάκρυα στα μάτια εξήγησε πως δεν το είπε στους γονείς της μέχρι τις 8 Οκτωβρίου όπου το βίντεο του βιασμού κοινοποιήθηκε από τους δράστες σε χρήστες του Διαδικτύου.

Μία μέρα αργότερα επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε.

Η κοπέλα μην μπορώντας να κρατήσει το βάρος που είχε στη ψυχή της, βρήκε το κουράγιο μίλησε στους γονείς της για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε και στις 12 Οκτωβρίου πήγε στην ασφάλεια του νησιού με τον πατέρα της όπου κατήγγειλαν το περιστατικό .

