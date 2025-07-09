Ακινητοποιήθηκε σήμερα στις 14:32 η αμαξοστοιχία 1596 που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα- Θεσσαλονίκη, κοντά στο Πλατύ, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, στο σημείο μετέβη εφεδρική μηχανή στις 15:53 και η αμαξοστοιχία προωθείται στον τελικό της προορισμό ενώ διερευνώνται τα αίτια της βλάβης.

«Το προσωπικό της αμαξοστοιχίας, εφαρμόζοντας άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, φρόντισε για την ασφάλεια των 48 επιβατών και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας τους», σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

