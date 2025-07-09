Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ζεφυρίου, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα (9-7-2025) από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση των νόμων περί προσωπικών δεδομένων και περί υγειονομικών διατάξεων, ενώ βεβαιώθηκε πλήθος παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 300 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Επιπλέον, κατασχέθηκε από οικία σύγχρονο σύστημα επιτήρησης εξοπλισμένο με 2 πομποδέκτες, 3 κάμερες, τηλεόραση και καταγραφικό μηχάνημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

