Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ταξιάρχης Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Ταξιάρχης Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας. χωρις ενεργο

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ταξιάρχης Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 37 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2025

