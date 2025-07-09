Λογαριασμός
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ταξιάρχης Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

UPDATE: 17:03
Πυροσβεστική

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Ταξιάρχης Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας. χωρις ενεργο

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

TAGS: Φωτιά Αιτωλοακαρνανία
