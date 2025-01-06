Σοκαριστικό τροχαίο στην Αντιρρίου - Ιωαννίνων: Σφοδρή μετωπική Ι.Χ. - Δύο τραυματίες

Σφοδρή μετωπική σύγκρουση Ι.Χ επιβατικών αυτοκινήτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην ε.ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Αγρίνιο, στο ύψος του 61ου χιλιομέτρου.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, σύμφωνα με το tempo24, συγκρούστηκαν με σφοδρότητα τα δυο Ι.Χ. με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δυο τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πριν λίγο, με πιο σοβαρά τραύματα. Και οι δυο συνολικά τραυματίες πάντως, δεν φαίνεται να κινδυνεύουν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Επί τόπου βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας ενώ έχουν σπεύσει δυο ασθενοφόρα και επικρατεί απόλυτο σκοτάδι. Στο σημείο βρίσκεται και ένα νεκρό αδέσποτο και εικάζεται πως πιθανώς ο οδηγός του ενός Ι.Χ. επιχείρησε να το αποφύγει και προκλήθηκε το τροχαίο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ε.ο. γίνεται από παράδρομο μέχρις ότου απομακρυνθούν τα δυο εμπλεκόμενα οχήματα, που έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές.

