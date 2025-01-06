Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Λήμνο - Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και 3 πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Μύρινα Λήμνου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν υλικές ζημιές ενώ ο ιδιοκτήτης της αντιπροσωπείας καθώς και τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

