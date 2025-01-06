Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Έκκληση Ελλάδας για παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας στην κρίση στο Σουδάν

Την ανησυχία της Ελλάδας για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση και τον λιμό στο Σουδάν, εξέφρασε ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για διεθνή παρέμβαση μιλώντας στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Σουδάν, που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Σλοβενίας.

Η Ελλάδα συντάσσεται με τις προειδοποιήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επιδείνωση της επισιτιστικής κατάστασης και συνυπολογίζει τα ευρήματα της Έκθεσης Ταξινόμησης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), η οποία αναφέρει ότι συνθήκες λιμού επικρατούν σε πέντε περιοχές, με πάνω από τον μισό πληθυσμό—24,6 εκατομμύρια ανθρώπους—να αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια.

Ο κ. Σέκερης καθόρισε τρεις βασικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κρίσης:

1. Ανεμπόδιστη Πρόσβαση Ανθρωπιστικής Βοήθειας:

Η Ελλάδα ζητά την άμεση άρση των διοικητικών και ασφαλιστικών εμποδίων που παρεμποδίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τονίζεται η σημασία της συμμόρφωσης με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και καταδικάζεται η χρήση της πείνας ως όπλου στον πόλεμο, όπως ορίζεται στο Ψήφισμα 2417 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Ελλάδα ανέφερε ο κ. Σέκερης, δεσμεύεται να συνεχίσει τη στήριξη της στο Σουδάν και θύμισε τη συμμετοχή της χώρας μας στη Διεθνή Ανθρωπιστική Διάσκεψη για το Σουδάν.

2. Επέκταση της Ανθρωπιστικής Βοήθειας:

Η Ελλάδα υποστηρίζει την άμεση ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας, των ιατρικών υπηρεσιών και των μέτρων προστασίας, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπισμένων και των τοπικών κοινοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες των γυναικών, των κοριτσιών και των παιδιών, που αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, εκτοπισμού και περιορισμένης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

Η κ. Σέκερης αναφέρθηκε στις προειδοποιήσεις της UNICEF σχετικά με τις σοβαρές συνέπειες της κρίσης για τα παιδιά του Σουδάν, υπογραμμίζοντας ότι "η προστασία τους πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα".

3. Παύση των Εχθροπραξιών και Πολιτική Λύση:

«Η σύγκρουση απειλεί τη σταθερότητα της περιοχής με απρόβλεπτες συνέπειες για τα γειτονικά κράτη» τονίζει η Ελλάδα, ζητεί άμεση παύση των εχθροπραξιών και υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης μέσω διαλόγου και διαμεσολάβησης. Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος, έκανε ειδική μνεία στο έργο του Προσωπικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Σουδάν, κ. Ραμτάνε Λαμαμρά.

«Η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν κινδυνεύει να κλιμακωθεί περαιτέρω και αποτελεί απειλή για την ήδη εύθραυστη περιφερειακή σταθερότητα με απρόβλεπτες, εκτεταμένες συνέπειες για τα γειτονικά κράτη και πέραν αυτών.

Η παύση των εχθροπραξιών είναι ζωτικής σημασίας για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τη σταθεροποίηση του Σουδάν.

Η Ελλάδα στηρίζει όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στον διάλογο και τη διαμεσολάβηση που ενοποιούνται, και στο πλαίσιο αυτό, επαινεί το έργο του Προσωπικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Σουδάν κ. Ραμτάν Λαμάμρα» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την αλληλεγγύη της προς τον λαό του Σουδάν και τη δέσμευση της να στηρίξει πρωτοβουλίες που προστατεύουν τους αμάχους, επιτυγχάνουν κατάπαυση του πυρός και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη ειρήνη και σταθερότητα.

H Έκθεση της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO)

Η κ. Μπεθ Μπέχντολ, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας παρουσίασε μια επείγουσα ενημέρωση για την επιδεινούμενη επισιτιστική κρίση στο Σουδάν, περιγράφοντας τις τρέχουσες αναφορές για την επισιτιστική ασφάλεια "ως τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας".

Σύμφωνα με την κ. Μπέχντολ τον Αύγουστο του 2024, έχει επιβεβαιωθεί λιμός στον καταυλισμό Ζαμζάμ στο Βόρειο Νταρφούρ και εξαπλώνεται σε άλλες περιοχές, με προβλέψεις για λιμό σε πέντε επιπλέον περιοχές έως τον Μάιο του 2025. Περίπου 24,6 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, με 637.000 να βρίσκονται σε καταστροφικό επίπεδο.

Η σύγκρουση και οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί, ανέφερε, έχουν εκδιώξει εκατομμύρια από τα σπίτια τους, διαταράξει τις αγορές και εκτοξεύσει τις τιμές των βασικών αγαθών. Επίσης, η γεωργική παραγωγή στο Σουδάν έχει καταρρεύσει λόγω περιορισμένης σποράς, αστάθειας στις βροχοπτώσεις και κατεστραμμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ καλεί για άμεση δράση, επισημαίνοντας την ανάγκη για:

Πολιτική παρέμβαση για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την αποκατάσταση της πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ανεμπόδιστη παροχή βοήθειας, όπως τρόφιμα, νερό και γεωργική υποστήριξη. Αυξημένη στήριξη της τοπικής παραγωγής τροφίμων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Η κ. Μπέχντολ επισήμανε ότι "χωρίς άμεση δράση, η κρίση κινδυνεύει να βαθύνει, με καταστροφικές συνέπειες για τον πληθυσμό του Σουδάν και τη σταθερότητα της περιοχής"

Διευθύντρια OCHA: «Σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν»

Για σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν, έκανε λόγο η διευθύντρια του Γραφείου των ΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Ζητημάτων (OCHA), Εντέμ Γουοσούρνου μιλώντας στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αναφέροντας ότι πάνω από 11,5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι σε περιοχές της χώρας, ενώ 3,2 εκατομμύρια έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, επισήμανε, στοχεύουν να υποστηρίξουν 21 εκατομμύρια ανθρώπους, σχεδόν τον μισό πληθυσμό του Σουδάν. Παρά τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, οι ένοπλες συγκρούσεις συνεχίζονται, με περιοχές όπως το Βόρειο Νταρφούρ να βιώνουν τραγικές συνθήκες, όπως ο καταυλισμός Ζαμζάμ.

Σύμφωνα με την κ. Γουοσούρνου η πρόσβαση στις περιοχές που πλήττονται από λιμό παραμένει περιορισμένη, παρά κάποιες θετικές εξελίξεις, όπως η άφιξη κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας στο Χαρτούμ και το Νότιο Κορντοφάν. Ωστόσο, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, οι κίνδυνοι ασφάλειας και οι περιορισμοί στις διαβάσεις εξακολουθούν να εμποδίζουν την παροχή βοήθειας.

Η κ. Γουσούρνου τόνισε ότι η τελευταία ανάλυση της Ταξινόμησης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) επιβεβαιώνει την ύπαρξη συνθηκών λιμού σε πέντε περιοχές και προειδοποιεί για πιθανό λιμό σε 17 επιπλέον περιοχές έως τον Μάιο του 2025.

Το Σουδάν παραμένει η μόνη χώρα, σημείωσε, όπου έχει επιβεβαιωθεί επίσημα λιμός.

Η διευθύντρια του OCHA ζητεί άμεση διεθνή δράση, εστιάζοντας σε τρεις βασικές ανάγκες: συμμόρφωση με το ανθρωπιστικό δίκαιο και κατάπαυση του πυρός, ανεμπόδιστη πρόσβαση για ανθρωπιστική βοήθεια και αυξημένη χρηματοδότηση.

«Το Ανθρωπιστικό Σχέδιο Ανταπόκρισης για το 2025 απαιτεί 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη ανθρώπων εντός Σουδάν και 1,8 δισεκατομμύρια για τους πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες» ανέφερε η κ. Γουοσούρνου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

