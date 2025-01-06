Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια από τη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος

Με τη δέουσα λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος.

Ο μητροπολίτης Γαβριήλ χοροστάτησε στον Όρθρο της εορτής των Φώτων και ακολούθως τέλεσε την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, με τη συμμετοχή κληρικών της Μητροπόλεως, στον Ι.Ν. Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας Περισσού, στη Νέα Ιωνία.

Εν συνεχεία, προεξήρχε της Ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού, η οποία τελέσθηκε στον προαύλιο χώρο του ναού.

Προ της Απολύσεως, ο ποιμενάρχης αναφέρθηκε στο βαθύτερο μήνυμα της εορτής των Θεοφανείων και στη μεγάλη ευεργεσία που λαμβάνει ο άνθρωπος από τον Θεό, καθώς η Βάπτιση του Χριστού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο γίνεται η αφετηρία της σωτηρίας μας και της επανασύνδεσής μας με τον Δημιουργό μας.

Ακολούθως, ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετέβη στη λίμνη του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου τέλεσε την ακολουθία του Καθαγιασμού των Υδάτων με την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, παρουσία κληρικών της Μητροπόλεως.

Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η υφυπουργός Ανάπτυξης, Ζωή Ράπτη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, η βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών, Μιλένα Αποστολάκη, οι δήμαρχοι Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, Ιωάννης Τομπούλογλου, Ν. Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γιώργος Τσούνης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο διοικητής του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, Χρήστος Τσάμης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού και των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, εκπρόσωποι κομμάτων, πρόεδροι και εκπρόσωποι προσφυγικών σωματείων και πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, φορείς της πόλεως και πλήθος πιστών.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης σε σχετική ανάρτησή του, επισήμανε: Σήμερα με τον μικρό μου γιο τον Αναστάσιο/Αλκαίο παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία και την τελετή των Θεοφανείων, στη Νέα Φιλαδέλφεια, προσκεκλημένοι του Σεβασμιωτάτου Γαβριήλ. Καλή Φώτιση εύχομαι σε όλο τον Ελληνικό Λαό και Υγεία. Το Απολυτίκιον των Θεοφανείων είναι αληθινό αριστούργημα: Απολυτίκιον (Κατέβασμα) Ήχος α'. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις• του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι, αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα• και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανείς, Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσας, Δόξα Σοι. Χρόνια μας Πολλά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

