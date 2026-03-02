Σήμερα Δευτέρα, 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος, Αγίου Τρωαδίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ, Θαλίτσα, Θαλιώ, Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα

Ανατολή ήλιου: 06:55 - Δύση ήλιου: 18:19 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 24 λεπτά

Σελήνη 13.7 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.