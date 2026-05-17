Ξάνθη: 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα - Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Τις φωνές της νεαρής άκουσαν περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ

Τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 17:30 στην Ξάνθη, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, 17χρονη φαίνεται να έπεσε από πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ.

Όπως αναφέρει το xanthinews.gr, τις φωνές της νεαρής άκουσαν περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι δυνάμεις που έσπευσαν παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη 17χρονη, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Η νεαρή είναι σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα.

Δείτε φωτογραφίες του xanthinews.gr:

Ξανθη

