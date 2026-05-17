Παρουσία αρχηγού ΓΕΣ στην εκδήλωση εορτασμού 80 ετών από την ίδρυση του Όπλου των Διαβιβάσεων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εορτασμός των 80 ετών από την ίδρυση του Όπλου των Διαβιβάσεων πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Καραϊσκάκη» στο Χαϊδάρι Αττικής παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.

Η εκδήλωση περιελάμβανε επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες Διαβιβαστές, κατάθεση στεφάνων, επίδειξη σύγχρονων μέσων επικοινωνιών και προβολή επετειακού ντοκιμαντέρ με τίτλο «80 χρόνια Διαβιβάσεις».

Βραβεύτηκε ο αρχαιότερος αξιωματικός Διαβιβάσεων, αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Πολυμερόπουλος.

Εκδήλωση εορτασμού 80 ετών από την Ίδρυση του Όπλου των Διαβιβάσεων, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ως εκπροσώπου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας στρατηγού Δημήτριου Χούπη, στην έδρα της Σχολής Διαβιβάσεων στο στρατόπεδο «Καραϊσκάκη», στο Χαϊδάρι Αττικής.

Η εκδήλωση, μεταξύ άλλων, περιέλαβε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων Διαβιβαστών, κατάθεση στεφάνων, επίδειξη σύγχρονων μέσων επικοινωνιών και εκθεμάτων του μουσείου Διαβιβάσεων καθώς και προβολή επετειακού ντοκιμαντέρ με τίτλο «80 χρόνια Διαβιβάσεις».

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η βράβευση του αρχαιότερου αξιωματικού Διαβιβάσεων αντιστράτηγου ε.α. Γεωργίου Πολυμερόπουλου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχαήλ Σελέκος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος, μέλη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου λ, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Εκκλησιαστικών Αρχών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και λοιποί προσκεκλημένοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.